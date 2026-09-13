«Он смотрит прямо в камеру»: на Марсе нашли нечто очень похожее на медведя

На Марсе нашли «медведя»

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12 декабря 2022 года космический аппарат, находившийся на высоте 251 километра над Южным высокогорьем Марса, сделал снимок обычного холма. Это был абсолютно обычный кадр — один из десятков тысяч, которые камера HiRISE на борту аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировала на марсианской поверхности, начиная с 2006 года. Впрочем, с фото что-то посмотрело в ответ. Это был «медведь».

Об этом пишет Science Alert.

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Астрономы нашли на Марсе силуэт медведя

Две темные круглые углубления выглядели как глаза. Между ними светлый хребет сужался к низу, напоминая милую мордашку. Все это обрамляла почти идеальная круговая трещина, создававшая контур головы. Если посмотреть на это вместе, трудно возразить, что объект почти комически похож на симпатичного мишку.

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Все же, к сожалению, этому есть более прозаическое объяснение:

«Есть холм с V-образной структурой коллапса (нос), двумя кратерами (глаза) и круглым рисунком разлома (голова)», — отметил в 2023 году планетолог из Аризонского университета, возглавляющий команду камеры HiRISE, Альфред Макьюен.

Даже отдельные элементы этой морды имеют вполне обычные объяснения. Макьюен предполагает, что круговая трещина может быть остатком рыхлого материала, осевшего поверх древнего, давно заполненного метеоритного кратера. Нос может оказаться вулканическим или грязевым жерлом, а V-образная форма вокруг него указывает на место, куда когда-то вытекала лава или грязь.

Еще одно объяснение, почему на фото Марса мы видим мишку — явление парейдолия. Это механизм нашего мозга, который превращает фары автомобиля в изумленное лицо или пятно от воды в религиозную икону. Мозг человека эволюционировал так, чтобы быстро распознавать лицо при плохом освещении и на расстоянии.

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Причина в том, что на протяжении большей части нашей истории способность распознать нужное лицо на пол секунды быстрее другого примата могла определять разницу между обнаружением угрозы и ее пропуском. Побочным эффектом такой сверхчувствительной системы распознавания образов является то, что она находит лицо повсюду, включая зернистый орбитальный снимок марсианской скалы.

Это не в первый раз, когда мы видим такие картинки с Марса. В 1976 году орбитальный зонд NASA «Викинг-1» сфотографировал «столовую гору» в регионе Кидония на Марсе, которая жутко напоминала смотрящее в космос вырезанное человеческое лицо. Кадры с более высокой детализацией, полученные более поздними спутниками, положили конец спорам: это была просто «столовая гора» — большое, ничем не примечательное скальное образование, на которое под определенным углом падал свет.

Совершенно другой марсианский «смайлик» появился гораздо позже, и причины интереса к нему не имеют ничего общего с его «выражением лица». В августе 2024 года ученые, работавшие с аппаратом Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства, каталогизировали отложения хлоридных солей в регионе Terra Sirenum и наткнулись на объект в форме смайлика — кольцо высохшей соли с двумя небольшими кратерами там, где должны быть глаза.

Самая интересная часть здесь — именно соль. Это остатки мелководных водоемов или озер, которые испарились во время более влажного прошлого Марса, позволив растворенным минералам сконцентрироваться и кристаллизоваться. Столь соленая вода может оставаться жидкой при температуре вплоть до -40 °C, когда обычная вода давно бы замерзла.

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Это именно тот тип экстремального, долгого рассола, в котором жизнь вполне могла бы продолжаться дольше, пока Марс высыхал. Это делает солевые отложения реальными целями для будущих миссий, которые будут искать биосигнатуры.

Недавно на Марсе также видели медузу (как оказалось, это был космический луч, попавший в сенсор камеры), странные ямы, человеческую кость и грибы. Большинство из этих объектов уже получили обычные объяснения.

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Напомним, в марсианском регионе Кидония на орбитальных снимках NASA заметили возможную «береговую линию», отделяющую неровный высокий рельеф от гладкой котловины. Уфолог Джейсон Мартелл предположил, что известные географические образования Кидонии (в частности «Лицо», пирамида D&M и комплекс «Город») могли быть древним прибрежным поселением у воды, по аналогии с земными мегаполисами вроде Венеции или Амстердама.

В то же время, эта гипотеза основывается только на визуальном восприятии, а не на физических доказательствах или геологических исследованиях. Граница «береговой линии» была нанесена от руки, а подобие форм зданий объясняется парейдолией — свойством психики видеть знакомые образы в случайных объектах.

Автор идеи сам признал, что не является специалистом, поэтому окончательный вердикт о влиянии воды должны дать ученые.

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