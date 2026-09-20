В Антарктиді знайшли сліди гір гімалайського масштабу: вони могли змінити життя на Землі

Антарктида / © unsplash.com

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Під товщею льоду Антарктиди можуть зберігатися залишки давніх гірських систем, які колись за масштабами могли бути схожими на сучасні Гімалаї. Вчені припускають, що їхнє формування та руйнування створило умови, сприятливі для розвитку складного життя на Землі.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Science Alert.

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Йдеться про гори, які виникли приблизно 650–450 млн років тому під час формування суперконтиненту Гондвана. Безпосередньо дослідити їх складно, оскільки понад 99,5% Антарктиди вкрито льодом.

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Тому геологи з Австралійського національного університету проаналізували кристали циркону, які потрапили з континенту до океанічних відкладень. Загалом вони дослідили понад 1700 нових зразків та зіставили їх із тисячами вже відомих.

Вік і хімічний склад цирконів вказали на потужний період горотворення саме під час формування Гондвани. Частина кристалів також має ознаки того, що вони сформувалися глибоко під надзвичайно високими горами.

За версією дослідників, зіткнення територій, які нині відповідають Антарктиді, Індії, Австралії та Калахарі, могло утворити гірські системи гімалайського масштабу.

Як давні гори могли вплинути на життя

У міру руйнування цих гір величезна кількість осадових порід потрапляла до океану. Разом із ними у воду надходили фосфор, залізо та інші поживні речовини, необхідні водоростям і ціанобактеріям.

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Це могло посилити фотосинтез і вироблення кисню. Одночасно швидке поховання органічного вуглецю та піриту в осадових породах могло зменшувати повторне поглинання цього кисню.

У результаті океани могли отримати одночасно більше поживних речовин і кисню — факторів, необхідних для розвитку складніших форм життя та організмів із мінералізованими скелетами.

Водночас автори не стверджують, що саме ці гори безпосередньо спричинили кембрійський вибух, під час якого різко зросло різноманіття тварин. Йдеться радше про те, що горотворення могло створити сприятливі умови для цього процесу.

Науковці також визнають, що точні масштаби та час зростання рівня кисню досі залишаються предметом дискусій.

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Залишки давніх гірських «коренів» і частина утворених ними осадів, за припущенням дослідників, досі можуть бути поховані під сучасним льодовиковим покривом Антарктиди.

Нагадаємо, Антарктида сотні мільйонів років тому мала зовсім інший вигляд. Клімат був теплим і вологим, а континент був вкритий рослинністю та населений різноманітними тваринами. Однак приблизно 34 мільйони років тому ситуація різко змінилася — над Східною Антарктидою почали формуватися льодовики.

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