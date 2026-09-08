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Королева Максима у верблюжій сукні з кейпом і капелюсі сфотографувалася з чоловіком у незвичайному місці
Король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима відвідали молочну ферму Рідстра-Говінг у Веєнгейзені.
Для нового виходу Її Величність обрала сукню-накидку верблюжого кольору з розрізом від свого улюбленого бренду Natan. Її доповнював капелюх бордового кольору, туфлі-човники, клатч і шкіряні рукавички, а також гарні прикраси — кілька дорогоцінних браслетів та сережки-пензлики. Волосся вона зібрала в низький пучок і зробила виразний макіяж, а взула туфлі-човники з прозорими вставками та замшевими носами на підборах.
Король Віллем-Олександр був одягнений, як завжди, у класичний костюм, сорочку та краватку. Вони з дружиною були заскочені фотографами біля корівника.
А нещодавно королева Максима відвідувала з візитом регіон Ахтерхук. Там вона сіла за кермо трактора, одягнена в милий костюм із бантом і взута в балетки.