ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Королева Максима у верблюжій сукні з кейпом і капелюсі сфотографувалася з чоловіком у незвичайному місці

Король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима відвідали молочну ферму Рідстра-Говінг у Веєнгейзені.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Королева Максима та король Віллем-Олександр

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Для нового виходу Її Величність обрала сукню-накидку верблюжого кольору з розрізом від свого улюбленого бренду Natan. Її доповнював капелюх бордового кольору, туфлі-човники, клатч і шкіряні рукавички, а також гарні прикраси — кілька дорогоцінних браслетів та сережки-пензлики. Волосся вона зібрала в низький пучок і зробила виразний макіяж, а взула туфлі-човники з прозорими вставками та замшевими носами на підборах.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Король Віллем-Олександр був одягнений, як завжди, у класичний костюм, сорочку та краватку. Вони з дружиною були заскочені фотографами біля корівника.

А нещодавно королева Максима відвідувала з візитом регіон Ахтерхук. Там вона сіла за кермо трактора, одягнена в милий костюм із бантом і взута в балетки.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie