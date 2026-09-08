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Королева Максима в верблюжьем платье с кейпом и шляпе сфотографировалась с мужем в необычном месте
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима посетили молочную ферму Ридстра-Ховинг в Веенхёйзене.
Для нового выхода Ее Величество выбрала платье-накидку верблюжьего цвета с разрезом от своего любимого бренда Natan. А его дополняла шляпа бордового цвета, туфли-лодочки, клатч и кожаные перчатки, а также красивые украшения – несколько драгоценных браслетов и серьги-кисточки. Волосы королева собрала в низкий пучок и сделала выразительный макияж. А обула туфли-лодочки с прозрачными вставками и замшевыми носами на каблуках.
Король Виллем-Александр был одет, как всегда, в классический костюм, рубашку и галстук. Они с супругой были запечатлены фотографами возле коровника.
А недавно королева Максима посещала с визитом регион Ахтерхук. Там она села за руль трактора, одетая в милый костюм с бантом и обута в балетки.