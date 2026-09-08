Королева Максима в верблюжьем платье с кейпом и шляпе сфотографировалась с мужем в необычном месте

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Реклама

Для нового выхода Ее Величество выбрала платье-накидку верблюжьего цвета с разрезом от своего любимого бренда Natan. А его дополняла шляпа бордового цвета, туфли-лодочки, клатч и кожаные перчатки, а также красивые украшения – несколько драгоценных браслетов и серьги-кисточки. Волосы королева собрала в низкий пучок и сделала выразительный макияж. А обула туфли-лодочки с прозрачными вставками и замшевыми носами на каблуках.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Король Виллем-Александр был одет, как всегда, в классический костюм, рубашку и галстук. Они с супругой были запечатлены фотографами возле коровника.

Реклама

А недавно королева Максима посещала с визитом регион Ахтерхук. Там она села за руль трактора, одетая в милый костюм с бантом и обута в балетки.

Реклама

Королева Максима / © Getty Images

Новости партнеров

Новости партнеров