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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Королева Максима в верблюжьем платье с кейпом и шляпе сфотографировалась с мужем в необычном месте

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима посетили молочную ферму Ридстра-Ховинг в Веенхёйзене.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима и король Виллем-Александр

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Для нового выхода Ее Величество выбрала платье-накидку верблюжьего цвета с разрезом от своего любимого бренда Natan. А его дополняла шляпа бордового цвета, туфли-лодочки, клатч и кожаные перчатки, а также красивые украшения – несколько драгоценных браслетов и серьги-кисточки. Волосы королева собрала в низкий пучок и сделала выразительный макияж. А обула туфли-лодочки с прозрачными вставками и замшевыми носами на каблуках.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Король Виллем-Александр был одет, как всегда, в классический костюм, рубашку и галстук. Они с супругой были запечатлены фотографами возле коровника.

А недавно королева Максима посещала с визитом регион Ахтерхук. Там она села за руль трактора, одетая в милый костюм с бантом и обута в балетки.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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