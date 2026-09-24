Яка каша найкорисніша для врегулювання високого тиску: не гречка і не вівсянка

Яка каша знижує тиск / © pixabay.com

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Гречку та вівсянку часто називають найкращими кашами для здоров’я серця, однак є ще один недооцінений варіант — перлова каша. Вона виготовляється з ячменю і містить β-глюкани — розчинну клітковину, яку науковці досліджують через її вплив на серцево-судинну систему. Перлова каша не є ліками від гіпертонії, але може стати частиною раціону, який допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск.

Чим корисна перлова каша

Головна перевага ячменю — високий вміст харчових волокон, зокрема β-глюканів. Вони утворюють у травному тракті в’язку масу та можуть впливати на обмін холестерину і вуглеводів.

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Цікаві результати отримали вчені в метааналізі рандомізованих контрольованих досліджень. Аналіз 22 досліджень за участю 1430 людей показав, що в’язка розчинна клітковина, до якої належать β-глюкани з вівса та ячменю, була пов’язана із середнім зниженням систолічного тиску приблизно на 1,6 мм рт. ст.

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Інший метааналіз 28 досліджень також показав, що раціони, багаті на β-глюкани, були пов’язані зі зниженням систолічного тиску приблизно на 2,9 мм рт. ст. та діастолічного — на 1,5 мм рт. ст.

Тобто користь перловки для тиску пов’язана не з якоюсь особливою властивістю крупи, а передусім із її складом.

Як їсти перловку, щоб вона була корисною

Для людини з підвищеним тиском важливо не перетворити корисну кашу на солону гарнірну страву. Оптимальний варіант — перлова каша без великої кількості солі, з овочами, зеленню, рибою або іншими нежирними джерелами білка.

Такий підхід відповідає принципам DASH — харчового плану, розробленого для профілактики та контролю високого тиску. Він передбачає більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, горіхів і нежирних молочних продуктів та менше натрію. Дослідження DASH показали, що такий раціон здатний знижувати артеріальний тиск, а скорочення кількості солі посилює ефект.

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