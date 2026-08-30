Ви миєте голову неправильно: 10 кроків - і ви побачите, як зміниться волосся до невпізнання

Миття волосся. / © Unsplash

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Здавалося, що може бути простішим за миття голови. Втім, навіть дрібні помилки під час миття можуть зробити волосся тьмяним, пухнастим і жирним, а також сприяти ламкість кінчиків. Часто проблема полягає не у шампуні, кондиціонері чи масці, а в тому, як ми їх використовуєм

10 простих правил миття волосся назвала експертка Кароліна Гіл у коментарі Vogue México.

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За її словами, найчастіше проблема криється саме у неправильному догляді: занадто гарячій воді, надмірній кількості шампуню чи неправильному його нанесенні.

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«Зокрема, дуже поширене явище: не емульгувати шампунь між долонями перед нанесенням, розтирати шкіру голови нігтями замість використання кінчиків пальців або щітки для шкіри голови, залишати залишки кондиціонера або маски для волосся або наносити ці продукти занадто близько до коренів. Адже вони не призначені для цього», - розповіла експертка.

Ще одна поширена помилка — поспіх під час ополіскування волосся. Залишки шампуню чи інших засобів можуть обтяжувати волосся, позбавляти його рухливості та змушувати швидше ставати жирним. Особливо часто продукт залишається в зоні маківки та потилиці.

За словами Кароліни Гіл, існують прості кроки, які допоможуть зробити домашній догляд більш ефективним. Правильна техніка та підібрані засоби допоможуть зберегти волосся здоровим, блискучим і доглянутим.

10 кроків миття волосся вдома - як у салоні

Два миття голови шампунем ефективніші за одне. Перше - допомагає видалити жир і забруднення та залишки засобів. Друге дозволяє краще очистити шкіру голови. Ретельно намочіть волосся перед нанесенням шампуню. Якщо воно не повністю просочене, засіб не розподілиться ефективно. Спочатку розітріть шампунь між долонями, а потім рівномірно нанесіть його на різні ділянки шкіри голови. Легко масажуйте кінчиками пальців, не використовуючи нігті та не натискаючи надто сильно. Не тягніть і не скручуйте кінчики волосся під час миття. Піни, яка стікає під час полоскання, достатньо для очищення. Підбирайте кількість шампуню за густотою волосся, а не лише за його довжиною. Надлишок засобу не зробить волосся чистішим, а лише може обтяжити його. Промивайте волосся довше, ніж вважаєте за потрібне, розділяючи його руками. Важливо, щоб вода добре дійшла до всіх ділянок. Видаліть зайву воду перед нанесенням кондиціонера та маски. Якщо волосся дуже мокре, продукт буде розбавлений і працюватиме менш ефективно. Не поспішайте змивати кондиціонер, бальзам чи маску. Дотримуйтеся часу витримки, зазначеного виробником або рекомендованого стилістом. Завершіть миття теплою або злегка прохолодною водою, аби не пересушити волосся та шкіру голови. Саме помірна температура допоможе дбайливо завершити процедуру. Не тріть волосся рушником після миття. Обережно промокніть його, щоб прибрати зайву вологу, а потім розплутайте пасма, починаючи з кінчиків.

Нагадаємо, ми писали про те, чим миють голову азійські жінки, аби волосся мало вигляд як після салону.

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