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Багато людей змінюють постільну білизну лише тоді, коли вона втрачає свіжий вигляд. Проте фахівці наголошують: орієнтуватися лише на зовнішню чистоту не варто. Під час сну тканина накопичує піт, частинки шкіри, природний жир, залишки косметики та пил, що створює сприятливі умови для розмноження пилових кліщів і мікроорганізмів.

Як часто потрібно прати постільну білизну — розбираємося в матеріалі ТСН.ua.

Як часто слід прати постільну білизну

За рекомендаціями фахівців зі сну, більшості людей достатньо прати простирадла та наволочки один раз на тиждень. Такий графік допомагає запобігти накопиченню забруднень, алергенів і пилових кліщів, які можуть погіршувати якість сну та викликати подразнення шкіри.

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Якщо ж людина не користується ліжком щодня, інтервал між праннями можна збільшити до двох тижнів. Водночас спеціалісти зазначають, що перевищувати цей термін небажано.

Коли постіль потрібно прати частіше

Існують ситуації, коли звичного щотижневого догляду недостатньо. Фахівці радять прати білизну кожні три-чотири дні, якщо:

ви сильно пітнієте під час сну; у ліжку сплять домашні тварини; маєте сезонну алергію або астму; нещодавно перенесли вірусне захворювання; є схильність до акне або подразнення шкіри.

У теплу пору року також варто скоротити інтервал між праннями. Через спеку людина більше пітніє, а тканина швидше накопичує вологу, пилок рослин і забруднення.

Чому не варто відкладати прання

Під час нічного відпочинку організм постійно виділяє вологу та жир. Крім цього, на тканині залишаються відмерлі клітини шкіри. Саме вони є основним джерелом живлення для пилових кліщів.

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Хоча ці мікроскопічні організми не кусають людей, продукти їхньої життєдіяльності можуть провокувати алергічні реакції, закладеність носа, свербіж очей і загострення астми у чутливих людей. Регулярне прання значно зменшує кількість таких алергенів.

Крім того, чиста постіль допомагає знизити ризик появи висипань на шкірі, оскільки на тканині не накопичуються бактерії, косметичні засоби та шкірний жир.

Як правильно прати постільну білизну

Перед пранням варто уважно ознайомитися з інформацією на ярлику виробу. Саме виробник визначає максимально допустиму температуру води для конкретного типу тканини.

Бавовняну білизну зазвичай можна прати в гарячішій воді, тоді як льон, шовк або бамбук потребують делікатнішого режиму. Для більшості комплектів рекомендується використовувати звичайний мийний засіб без надлишку агресивних відбілювачів.

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Ще одна важлива порада — не перевантажувати пральну машину. Якщо барабан заповнений надто щільно, тканина очищується менш ефективно, а забруднення можуть залишатися у волокнах.

Як часто потрібно прати інші постільні речі

Експерти радять дотримуватися приблизно такого графіку:

наволочки — один раз на тиждень або частіше за жирної шкіри;

підковдру — раз на два-чотири тижні;

ковдри — приблизно кожні два-три місяці;

подушки (якщо це дозволяє виробник) — раз на чотири-шість місяців.

Якщо в будинку є домашні тварини або хтось із членів родини страждає на алергію, ці терміни бажано скоротити.

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