Україну слідом за циклоном накриває небезпечна спека до +36: синоптики назвали точну дату нового потепління

Синоптики розповіли, коли до України повернеться спека / © Pixabay

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Найближчими днями погода в Україні буде мінливою та дощовою.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, з наступного тижня в Україні потеплішає, проте до надзвичайної спеки готуватися не варто. За словами фахівчині, цими вихідними слід очікувати дощі.

«11-12 липня буде багато короткочасних дощів, проте локальні, з правом на сонячні прояснення. У суботу на південному сході, а в неділю у центрі та на півдні переважатиме суха погода», — прогнозує Діденко.

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Температура повітря протягом дня коливатиметься від +20 до +25 градусів тепла, у південній частині очікується від +25 до +28 градусів вище нуля.

Водночас про повернення спеки повідомляє й метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, у період з 17 по 20 липня стовпчики термометрів у вдень підніматимуться до +28…+33 градусів тепла. Найспекотніше буде у південних областях та Донбасі, де повітря місцями розжариться до +34…+36 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +15…+22 градусів тепла.

Проте така погода утримається не скрізь. Уже 19 та 20 липня у західній, північно-західній та південно-західній частинах країни погода зіпсується: там очікуються грозові зливи, які подекуди супроводжуватимуться градом та сильними поривами вітру. На решті території України суттєвих дощів не передбачається, а вітер залишатиметься помірним.

В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду по країні 11 липня. Майже по всій території України вночі пройдуть короткочасні дощі, а в денні години опадів поменшає — вони матимуть локальний характер і пройдуть лише на Закарпатті, у південних та південно-східних регіонах, де подекуди можливі грози.

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Повітряні потоки переважно матимуть південно-західний напрямок, і лише в західній частині країни вітер змінить вектор на північно-західний, його швидкість становитиме помірні 5–10 м/с.

Нічна температура у більшості областей коливатиметься в межах +9…+14 градусів тепла, тоді як удень стовпчики термометрів покажуть +17…+22 градусів тепла, а в центрі країни повітря прогріється трохи сильніше — до +25 градусів тепла. Набагато теплішою погода залишатиметься на півдні та сході України: там уночі очікується від +13 до +18 градусів вище нуля, а в розпал дня термометри зафіксують комфортні +23…+28 градусів тепла.

Погода в Україні 11 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати у великих містах України 11 липня.

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