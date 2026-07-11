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Курс валют на суботу, 11 липня: скільки коштує долар, євро і злотий
У суботу використовують курси останнього робочого дня тижня — п’ятниці.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 11 липня. Долар додав 4 коп. Вартість євро зросла на 18 коп. Злотий підвищився на 4 коп.
Про це стало відомо з даних регулятора.
Курс долара
1 долар США — 44,51 грн
Курс євро
1 євро — 50,87 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,80 грн
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 липня. Після вихідних гривня трохи зміцниться щодо валюти.
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