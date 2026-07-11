Під пахвами буде сухо навіть у спеку, а одяг не матиме жовтих плям і запаху поту: допоможе ось це

Як зменшити потовиділення у спеку / © www.freepik.com/free-photo

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У літню спеку навіть найякісніший дезодорант не завжди справляється зі своїм завданням. Через високу температуру тіло починає інтенсивніше виділяти піт, а на одязі нерідко з’являються жовті сліди, яких важко позбутися навіть після прання. До цього додається ще й неприємний запах, який виникає через розмноження бактерій на шкірі. Фахівці з догляду за тілом радять звернути увагу на натуральний мінеральний засіб — квасцевий камінь чи галун. Він уже багато років використовується в різних країнах світу як природний дезодорант.

Чому саме галун допомагає боротися з потом

Квасцевий камінь не блокує природне потовиділення, як це роблять деякі антиперспіранти. Його дія полягає в іншому: після нанесення на шкірі утворюється тонкий невидимий шар мінеральних солей, який пригнічує розмноження бактерій. Саме бактерії, а не піт, є головною причиною неприємного запаху.

Крім того, галун має легку в’яжучу дію, завдяки чому шкіра довше залишається сухою та свіжою навіть у спекотні дні.

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Чому після нього не з’являються жовті плями

Однією з найпоширеніших причин появи жовтих плям є взаємодія поту з компонентами багатьох антиперспірантів, особливо солями алюмінію та ароматичними добавками.

Квасцевий камінь не містить жирних компонентів, барвників чи парфумерних композицій, тому після його використання на світлому або темному одязі зазвичай не залишається слідів. Саме тому його часто рекомендують людям, які носять білі сорочки, футболки або світлі блузи.

Як правильно користуватися квасцевим каменем

Перед використанням шкіру потрібно добре вимити й висушити. Потім сам камінь злегка змочують водою та легкими рухами проводять ним по зоні пахв. Після процедури його промивають чистою водою та залишають висохнути.

Одного нанесення зазвичай вистачає на цілий день. Якщо надворі дуже спекотно або людина активно займається спортом, процедуру можна повторити.

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Придбати квасцевий камінь можна в аптеках, магазинах натуральної косметики, а також у великих інтернет-магазинах і на популярних маркетплейсах. Найчастіше він продається під назвами «квасцевий камінь», «галун», «мінеральний дезодорант» або «alum stone».

Які ще переваги має цей натуральний засіб

Галун практично не має запаху, тому не перебиває аромат парфумів. Він економно витрачається — одного каменя часто вистачає на багато місяців регулярного використання.

Також його нерідко застосовують після гоління, адже він допомагає заспокоїти шкіру та зменшує подразнення. Завдяки природним антисептичним властивостям засіб підтримує відчуття чистоти без використання агресивних компонентів.

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