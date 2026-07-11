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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
2 хв

Росіяни з останніх сил прориваються: що відбувається на фронті та де тривають запеклі бої

Українські сили стримують атаки, завдають ударів по логістиці ворога та сповільнили темпи російського наступу. Найбільша активність окупантів зберігається на Донеччині.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках, однак суттєвих підтверджених просувань не досягли.

Про це йдеться у звіті ISW.

Яка ситуація на напрямках

Сумщина

Окупанти намагалися просунутися для створення так званої «буферної зони» вздовж державного кордону. Попри заяви російських джерел про просування в окремих районах, підтвердження цьому немає.

Харківщина

На Харківському напрямку, а також у районах Куп’янська та Борової, російські війська також не досягли підтверджених успіхів. Водночас ЗСУ продовжують завдавати ударів по російській техніці та логістичних маршрутах.

Донецька область

Росіяни намагалися проводити штурми та диверсійно-розвідувальні рейди на Слов’янському, Покровському, Костянтинівському, Добропільському та Новопавлівському напрямках.

Запоріжжя

У Запорізькій області російські війська дедалі частіше використовують мотоцикли, квадроцикли та іншу легку техніку через дефіцит бронемашин і значні втрати від українських ударів. Просунутися та закріпитися окупантам не вдається.

Ситуація на фронті — останні новини

Головком Олександр Сирський повідомив, що темпи просування військ Російської Федерації на фронті в Україні у першому півріччі цього зменшилися більш ніж удвічі. Втім, агресор прагне розширити свій наступ у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Президент РФ Володимир Путін заявив про нібито захоплення російськими військами Костянтинівки на Донеччині. У ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши її черговим фейком.

До слова, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про нібито захоплення Костянтинівки. Він зазначив, що якщо місто під контролем РФ, то Путін не матиме проблем зустрітися там з ним для дипломатичного врегулювання.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
329
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