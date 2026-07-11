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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3262
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Києву, ситуація на фронті: головні новини ночі 11 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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РФ атакувала Київ

РФ атакувала Київ

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 липня 2026 року:

  • У Києві пролунали вибухи: столиця під ракетною атакою Читати далі –>

  • У Китаї відповіли, чи готова Росія застосувати ядерну зброю — Стубб Читати далі –>

  • Росія активізувала наступ на Оріхівському напрямку — Волошин Читати далі –>

  • Внаслідок ракетного удару по Києву постраждало 8 осіб Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
3262
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