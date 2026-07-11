Війна в Україні / © Associated Press

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Російські окупаційні війська останніми днями значно активізувалися на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Про це у прямому етері телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня України, полковник ЗСУ Владислав Волошин.

«Варто звернути увагу на Оріхівський напрямок, де за декілька останніх днів противник відновив активність. Зокрема, це біля самого Оріхова, де, за даними нашої розвідки, ворог отримав завдання, користуючись погіршенням погодних умов, завести диверсійні інфільтраційні групи в напрямку Оріхова — ближче до міста», — розповів військовий.

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За його словами, російські війська також не припиняють масованих авіаційних ударів по Оріхову. Лише протягом четверга окупанти скинули на місто майже десять керованих авіабомб. Загалом по півдню України щодня завдається близько трьох десятків бомбових ударів.

Крім того, Волошин повідомив, що щодоби російська армія здійснює від 2200 до 2400 ударів різними типами безпілотників. Приблизно кожен четвертий удар завдається дронами літакового типу, зокрема «Молнія» та «Ланцет», через що збільшується так звана kill zone.

«Це спроби ворога бити по нашій логістиці… Якщо порівнювати із травнем, kill zone збільшилася на 3-5 кілометрів. Та противник намагається бити на відстань щонайменше до 20-25 км. Звичайно, це створює додаткове навантаження на підрозділи, які протидіють дронам», — підкреслив речник.

Окремо він розповів про ситуацію на Гуляйпільському напрямку, де російські війська щодня проводять десятки атак.

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«На Гуляйпільському напрямку противник щодня проводить доволі велику кількість бойових зіткнень… 25-30 боєзіткнень за добу. Ворог намагається весь час атакувати та просуватися углиб нашої території, проте це йому не вдається», — сказав Волошин.

За його словами, найскладніша ситуація наразі спостерігається на двох ділянках. Зокрема, поблизу Добропілля, де окупанти намагаються просунутися у напрямку Воздвижівки, а також південніше Гуляйполя — в районі села Чарівне. Там російські війська ведуть наступ у напрямку Верхньої Терси, Новосілки та прагнуть вийти до Омельника.

Як пояснив Волошин, цей напрямок має для противника важливе стратегічне значення.

«Тобто це — саме той напрямок, де ворог прагне отримати перевагу для того, щоб розсікти Сили оборони України з півдня, перерізати логістичні шляхи… — створити передумови для успіху саме на півдні», — пояснив військовий.

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Водночас на Олександрівському напрямку українська розвідка фіксує перекидання російських резервів. За словами Волошина, їхнє основне завдання полягає не у проведенні штурмів, а в посиленні оборони. Крім того, там тривають стрілецькі бої та відбувається перекидання артилерії.

«За даними розвідки, за незмогу активно протидіяти українським підрозділам 90 танкова дивізія, яка там перебуває, зокрема командування 80-го танкового полку, отримало суворі стягнення за те, що вони подають неправдиві відомості щодо подій на передньому краї… Тобто Сили оборони зруйнували звичну для росіян конфігурацію лінії бойового зіткнення», — підсумував Волошин.

Раніше повідомлялося, що заяви диктатора Путіна та російського міністерства оборони про нібито повне захоплення Костянтинівки Донецької області не відповідають дійсності, а самі росіяни спростували власну брехню.

Ми раніше інформували, що російські підрозділи перебувають приблизно за 30 кілометрів від міста Запоріжжя.

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