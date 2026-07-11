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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

У мінісукні соковитого помаранчевого відтінку: модель підкреслила гарну фігуру ефектним вбранням

Джессіка Гейл у яскравій обновці влаштувала собі імпровізовану фотосесію.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл поділилася в Instagram серією знімків, на яких вона постала в ефектному яскравому образі.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Для імпровізованого вечірнього фотосету Джес обрала обтислу бандажну мінісукню насиченого помаранчевого кольору, яка ідеально підкреслила її спокусливі форми і засмагу. Вбрання мала квадратне декольте і широкі бретелі-галтер.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Аутфіт модель доповнила золотистими босоніжками на високих шпильках і з ремінцями навколо щиколоток.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Гейл зробила акуратне укладання, макіяж з довгими віями і нюдово-рожевою помадою на губах, а також молочний манікюр і французький педикюр. На руки вона нанесла шимер, а на ноги — зволожувальну олійку, щоб шкіра сяяла.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Із прикрас Джессіка обрала лаконічні золоті браслети, каблучки та тонкий анклет на нозі.

Позувала Джессіка у різних ракурсах на терасі з панорамним виглядом на нічне місто, підкреслюючи яскравий літній настрій свого аутфіту.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, Джессіка Гейл поділилася яскравими фото з Ібіци, на яких вона хизувалася фігурою у бікіні у помаранчево-червоні смужки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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