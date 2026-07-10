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- Шоу-бізнес
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У мереживній мініспідниці і черевиках Dior: Шарліз Терон похизувалася стрункими ногами на вулицях Парижа
Акторка на власному прикладі продемонструвала, що не потрібно чекати осені, щоб підтримати модний тренд на чоботи.
Шарліз Терон потрапила до об’єктивів фотографів у стильному повсякденному образі, у якому поєдналися романтичні деталі та актуальні модні тренди.
На акторці була джинсова світло-блакитна сорочка з довгими рукавами, оздоблена квітковою аплікацією вздовж планки з ґудзиками. Верхні ґудзики вбрання вона залишила розстебнутими.
Верх Шарліз доповнила чорною мереживною мініспідницею з асиметричним подолом, яка підкреслила її стрункі ноги. Головною родзинкою моделі був великий бант спереду.
Вбрання Терон скомбінувала зі світло-коричневими замшевими черевиками завдовжки до литок, на низькій підошві і з блискавкою. Вони були прикрашені логотипом Dior з матового жовтого золота.
Зірка зробила гладку зачіску, натуральний макіяж і прикрасила вуха діамантовими сережками.
Нагадаємо, Шарліз Терон продемонструвала стильний лук у цікавих широких джинсах і топі з мереживом.