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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Син принцеси Анни та його дружина у гарній сукні приїхали на матч із поло, де була принцеса Уельська

Пітер Філліпс та його новоспечена дружина Гаррієт Філліпс відвідали сьогодні благодійний матч, у якому брав участь принц Уельський Вільям.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Гаррієт і Пітер Філліпси

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Гаррієт обрала для цього виходу небесно-блакитну сукню довжини міді з короткими рукавами від Beulah London, взула шкіряні босоніжки Loeffler Randall, також в руках вона тримала кумедну плетену сумку-кошик Anya Hindmarch. Літній лук місіс Філліпс доповнила сережками з зеленими аметистами та діамантами від Kiki Mcdonough, а волосся вона розпустила і зачесала назад.

Пітер Філліпс був у білій сорочці, синьому піджаку та пісочних штанях з поясом, а також взув коричневі замшеві туфлі.

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, подружжя відвідувало Вімблдонський тенісний турнір.

Пітер і Гаррієт Філліпси на Вімблдоні / © Getty Images

Пітер і Гаррієт Філліпси на Вімблдоні / © Getty Images

На гру з поло також приїхала принцеса Уельська Кетрін, щоб підтримати свого чоловіка принца Вільяма.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
57
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