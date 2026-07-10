Син принцеси Анни та його дружина у гарній сукні приїхали на матч із поло, де була принцеса Уельська

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

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Гаррієт обрала для цього виходу небесно-блакитну сукню довжини міді з короткими рукавами від Beulah London, взула шкіряні босоніжки Loeffler Randall, також в руках вона тримала кумедну плетену сумку-кошик Anya Hindmarch. Літній лук місіс Філліпс доповнила сережками з зеленими аметистами та діамантами від Kiki Mcdonough, а волосся вона розпустила і зачесала назад.

Пітер Філліпс був у білій сорочці, синьому піджаку та пісочних штанях з поясом, а також взув коричневі замшеві туфлі.

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, подружжя відвідувало Вімблдонський тенісний турнір.

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Пітер і Гаррієт Філліпси на Вімблдоні / © Getty Images

На гру з поло також приїхала принцеса Уельська Кетрін, щоб підтримати свого чоловіка принца Вільяма.

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