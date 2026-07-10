Чому навіть заможні люди купують у секондгендах: психологи назвали справжню причину, і справа не в економії

Чому люди купують речі в секондгенді / © pexels.com

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Все більше людей із хорошим доходом свідомо обирають магазини вживаних речей, вінтажні бутіки та платформи перепродажу. І справа далеко не лише в економії.

Експерти пояснюють: для багатьох покупців секондгенд став способом висловити власні цінності, підкреслити індивідуальність і зробити більш екологічний вибір.

Усвідомлене споживання стало новою нормою

За останні роки ставлення до вживаних речей суттєво змінилося. Якщо раніше секондгенди асоціювалися переважно з необхідністю економити, то сьогодні вони дедалі частіше стають вибором людей, які можуть дозволити собі купувати нові речі.

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Однією з головних причин є турбота про довкілля. Виробництво нового одягу потребує величезної кількості води, енергії та сировини, а текстильна промисловість залишається одним із найбільших джерел відходів. Купуючи речі, які вже були у використанні, люди продовжують їхній життєвий цикл і допомагають зменшити кількість текстильного сміття.

Дослідники також з’ясували цікаву закономірність: позитивне ставлення до секондгендів найчастіше формується не через почуття провини за забруднення планети, а завдяки розумінню того, як саме повторне використання речей допомагає довкіллю.

Унікальність замість масмаркету

Ще одна причина популярності секондгендів — бажання виділятися.

У магазинах масового виробництва люди часто купують однакові речі, тоді як у секондгенді можна знайти вінтажний одяг, рідкісні бренди або моделі, яких більше немає у продажу. Для багатьох це можливість створити власний стиль, а не копіювати модні тренди.

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Психологи зазначають, що саме прагнення до індивідуальності дедалі частіше стає головною мотивацією покупців. Одяг перетворюється не просто на елемент гардероба, а на спосіб розповісти про себе без слів.

Любителі моди теж обирають секондгенд

Існує стереотип, що модники купують виключно нові колекції. Насправді дослідження показують інше.

Більшість активних покупців секондгендів цікавляться модою не менше, а інколи навіть більше, ніж ті, хто регулярно відвідує традиційні магазини. Вони шукають дизайнерські речі, лімітовані колекції, якісний одяг минулих сезонів або справжній вінтаж, що допомагає створити неповторний образ.

Чому шопінг у секондгенді приносить більше задоволення

Психологи пояснюють ще один феномен — ефект «полювання за скарбами».

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На відміну від звичайних магазинів, асортимент секондгендів постійно змінюється. Людина ніколи не знає, що знайде цього разу: дизайнерський жакет, рідкісну книгу, антикварний предмет чи майже нову брендову річ за символічною ціною.

Саме ця непередбачуваність активує систему винагороди мозку. Задоволення приносить не лише сама покупка, а й процес пошуку. Для багатьох це перетворюється на захопливе хобі.

Секондгенд — це вже не про економію

Експерти сходяться на думці, що сучасний секондгенд став частиною культури усвідомленого споживання.

Все більше людей обирають вживані речі, тому що вони:

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допомагають зменшити негативний вплив на довкілля;

дозволяють знайти унікальні предмети гардероба;

підтримують ідею відповідального споживання;

дарують відчуття відкриття та азарту під час пошуку.

Для багатьох покупців економія залишається приємним бонусом, але вже давно не є головною причиною такого вибору.

FAQ

Чому люди купують у секондгендах, навіть якщо мають достатньо грошей?

Дослідження показують, що заможні покупці часто обирають секондгенди через прагнення до унікальності, бажання підтримувати екологічне споживання, любов до вінтажного стилю та задоволення від пошуку незвичайних речей. Для них це спосіб висловити власні цінності, а не просто заощадити гроші.

Чи справді покупки в секондгенді допомагають довкіллю?

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Так. Повторне використання одягу продовжує термін його служби, зменшує кількість текстильних відходів і скорочує потребу у виробництві нових речей, яке споживає значні обсяги природних ресурсів. Саме тому секондгенд вважається одним із елементів більш сталого та усвідомленого споживання.

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