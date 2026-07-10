У комбінезоні із замалим корсетним ліфом і на височезній платформі: Джей Ло привернула увагу у Парижі

Дженніфер Лопес / © Getty Images

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Дженніфер Лопес потрапила до об’єктивів папараці, виходячи з готелю Ritz у Парижі під час Тижня високої моди.

Для свого виходу співачка обрала стильний монохромний образ. На ній був сіро-коричневий комбінезон з корсетним ліфом, який був на неї трішки замалий, адже дуже перетискав її груди. Але він чудово підкреслив талію зірки.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Нижня частина комбінезона складалася з широких штанів з драпуванням на стегнах, що візуально нагадувало зав’язаний пояс і додавало образу архітектурності та об’єму.

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До вбрання Джен підібрала нюдові туфлі на екстремально високих платформах і тонких високих шпильках, які зробили її силует ще стрункішим. У руках вона тримала коричневу хутряну сумку.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Волосся співачка зібрала у високий кінський хвіст, зробила макіяж у своїй фірмовій бронзово-нюдовій гамі з акцентом на глянцеві губи, а також нюдовий манікюр. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри у золотистій оправі, у вухах — золоті сережки, а на руках — золоті годинник, браслет і каблучки.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес на показі Zuhair Murad викликала фурор розкішним вбранням з глибоким декольте.

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