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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на субботу, 11 июля: сколько стоит доллар, евро и злотый

В субботу используют курсы последнего рабочего дня недели — пятницы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют в субботу, 11 июля.

Курс валют в субботу, 11 июля. / © Reuters

Нацбанк установил официальный курс валют в субботу, 11 июля. Доллар прибавил 4 коп. Стоимость евро выросла на 18 коп. Злотый повысился на 4 коп.

Об этом стало известно из данных регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,51 грн

Курс евро

  • 1 евро — 50,87 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,80 грн

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 13 июля. После выходных гривна немного укрепится по отношению к валюте.

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Дата публикации
Количество просмотров
130
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