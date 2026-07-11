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Курс валют на субботу, 11 июля: сколько стоит доллар, евро и злотый
В субботу используют курсы последнего рабочего дня недели — пятницы.
Нацбанк установил официальный курс валют в субботу, 11 июля. Доллар прибавил 4 коп. Стоимость евро выросла на 18 коп. Злотый повысился на 4 коп.
Об этом стало известно из данных регулятора.
Курс доллара
1 доллар США — 44,51 грн
Курс евро
1 евро — 50,87 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,80 грн
Напомним, НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 13 июля. После выходных гривна немного укрепится по отношению к валюте.
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