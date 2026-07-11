Астролог назвал знаки Зодиака, которые являются идеальными исполнителями

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Кто-то генерирует идеи для развития проекта, кто-то всем руководит, а кто-то — добросовестно выполняет любые поставленные перед ним задачи — без последних ни в одной сфере профессиональной деятельности обойтись нельзя.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые являются идеальными исполнителями.

Телец

Тельцам полет мысли — как творческой, так и конструктивной — не знаком, новые способы решения привычных вопросов они придумать не в состоянии, зато задачу, которую поставит перед ними начальство, они решают максимально аккуратно и добросовестно — лучше, чем они, никто с делом не справится.

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Козерог

Козероги очень дисциплинированы, трудолюбивы и добросовестны: взяв на себя определенные обязательства, они с места не сдвинутся, пока не сделают все, к тому же, еще и в должном качестве. Представители знака — ценное приобретение для любой фирмы, поскольку они — идеальные исполнители, которые никогда не подведут

Рак

Раки слишком совестливы для того, чтобы что-то сделать плохо. Ошибившись и обнаружив это, они будут переделывать все о тех пор, пока не только ликвидируют свой промах, но и не доведут объект своей деятельности до совершенства. Иногда они могут раздражать своей щепетильностью окружающих, но результат их труда того стоит.

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