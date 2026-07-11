Три знака Зодиака, в жизни которых может произойти очень важное событие

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Тем не менее, обстоятельства именно этого времени могут оказать влияние если и не на всю последующую жизнь, то на значительный ее отрезок.

Сегодня, 11 июля, важные события могут произойти в жизни представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них они станут по-настоящему судьбоносными.

Дева

Девы — разумеется, одинокие представители знака — могут рассчитывать на встречу со своей второй половинкой. Главное — в силу завышенных требований — не пропустить того самого, единственного, человека только потому, что он не соответствует их образу идеального спутника.

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Весы

Весам, которые давно находятся в поисках новой работы, не стоит отметать ни одну возможность. Необходимо внимательно отнестись к любому предложению, которое — пусть и неофициально — может поступить в этот день: навести справки и поговорить с теми, кто в курсе дел этой компании.

Стрелец

Стрельцы, стремящиеся сделать профессиональную карьеру, могут столкнуться с ситуацией, которая подтолкнет их вверх по служебной лестнице. Самое главное — не растеряться и показать себя с максимально выгодной стороны перед потенциальным начальством.

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