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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
95
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 11 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Болото

Болото / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда необходимо поддерживать себя в хорошем настроении — только так можно будет не погрузиться в депрессию.

Символ дня: Болото.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, васильковый, аметистовый.

Счастливые камни дня: хризопраз, жадеит, желтый нефрит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому очень важно вовремя начать лечение.

Питание дня: мясо нужно заменить рыбой, а еще лучше — овощами и зеленью.

Стрижка дня: один из самых удачных дней для стрижки.

Дачные работы дня: нужно собирать овощи на длительное хранение, а фрукты –для сушки.

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто предупреждают о возможной об опасности — не стоит ими пренебрегать.

Табу дня: необходимо отказаться от любого — даже незначительного — риска.

Цитата дня: «Спешка плоха уже тем, что отнимает слишком много времени» (Гилберт Честертон).

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Дата публикации
Количество просмотров
95
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