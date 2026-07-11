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Астрологический прогноз на 11 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда необходимо поддерживать себя в хорошем настроении — только так можно будет не погрузиться в депрессию.
Символ дня: Болото.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, васильковый, аметистовый.
Счастливые камни дня: хризопраз, жадеит, желтый нефрит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому очень важно вовремя начать лечение.
Питание дня: мясо нужно заменить рыбой, а еще лучше — овощами и зеленью.
Стрижка дня: один из самых удачных дней для стрижки.
Дачные работы дня: нужно собирать овощи на длительное хранение, а фрукты –для сушки.
Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто предупреждают о возможной об опасности — не стоит ими пренебрегать.
Табу дня: необходимо отказаться от любого — даже незначительного — риска.
Цитата дня: «Спешка плоха уже тем, что отнимает слишком много времени» (Гилберт Честертон).
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