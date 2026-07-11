Власти Киева рассказали о последствиях ночной ракетной атаки: что известно

Атака врага на Киев / © unsplash.com

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В результате российской ракетной атаки на Киев в ночь на 11 июля повреждения получили здания сразу в нескольких районах города.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Днепровском районе в результате вражеского удара повреждено гражданское нежилое здание.

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В Святошинском районе также зафиксированы повреждения нежилого здания.

Кроме того, в Дарницком районе взрывной волной выбило окна в одном из жилых домов. Мэр Виталий Кличко заявил, что в Дарницком районе горит трансформаторная подстанция.

В Соломенском районе пожар в офисном здании.

Также известно о трех пострадавших в Киеве. Двое из них были госпитализированы. Одному медики оказали помощь на месте.

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Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 11 июля прогремели мощные взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога.

Мы ранее информировали, что после атаки РФ озеро в Киеве будет еще долго оставаться загрязненным.

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