ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
734
Время на прочтение
1 мин

Власти Киева рассказали о последствиях ночной ракетной атаки: что известно

Ракетный удар враг нанес по разным районам столицы.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Атака врага на Киев

Атака врага на Киев / © unsplash.com

В результате российской ракетной атаки на Киев в ночь на 11 июля повреждения получили здания сразу в нескольких районах города.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Днепровском районе в результате вражеского удара повреждено гражданское нежилое здание.

В Святошинском районе также зафиксированы повреждения нежилого здания.

Кроме того, в Дарницком районе взрывной волной выбило окна в одном из жилых домов. Мэр Виталий Кличко заявил, что в Дарницком районе горит трансформаторная подстанция.

В Соломенском районе пожар в офисном здании.

Также известно о трех пострадавших в Киеве. Двое из них были госпитализированы. Одному медики оказали помощь на месте.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 11 июля прогремели мощные взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога.

Мы ранее информировали, что после атаки РФ озеро в Киеве будет еще долго оставаться загрязненным.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
734
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie