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Магнитная буря 11 июля: какая ее мощность
Геомагнитная среда пока спокойная.
В субботу 11 июля ожидается активность Солнца среднего уровня. Магнитная буря соответствует К-индексу 4.
Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.
Геомагнитная среда пока спокойная, но скорость солнечного ветра остается повышенной, чуть ниже 500 км/с. Это увеличивает возможность активных интервалов.
Ожидается, что геомагнитная активность будет оставаться спокойной в течение нескольких дней.
Магнитные бури способны оказывать влияние на наше самочувствие. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые люди и имеющие хронические болезни.