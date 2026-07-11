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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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590
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Магнитная буря 11 июля: какая ее мощность

Геомагнитная среда пока спокойная.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Credits

В субботу 11 июля ожидается активность Солнца среднего уровня. Магнитная буря соответствует К-индексу 4.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Геомагнитная среда пока спокойная, но скорость солнечного ветра остается повышенной, чуть ниже 500 км/с. Это увеличивает возможность активных интервалов.

Ожидается, что геомагнитная активность будет оставаться спокойной в течение нескольких дней.

Магнитная буря 11 июля. Фото: meteoagent

Магнитная буря 11 июля. Фото: meteoagent

Магнитные бури способны оказывать влияние на наше самочувствие. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые люди и имеющие хронические болезни.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
590
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