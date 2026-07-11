Российские хакеры взламывают камеры в Европе, чтобы следить за помощью Украине

РФ взламывает камеры в странах НАТО / © pixabay.com

Реклама

Российские хакеры взламывают подключенные к интернету гражданские IP-камеры в странах НАТО, чтобы следить за маршрутами поставки военной помощи Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении Генеральной службы разведки и безопасности (AIVD) и Военной разведки (MIVD) Нидерландов.

По данным спецслужб, масштабная кибероперация направлена на камеры, установленные вдоль логистических маршрутов военных перевозок в Европе, в частности в Нидерландах. Таким образом, российские хакеры пытались выяснить, какое именно вооружение и военная техника передаются Украине.

Реклама

В ходе совместного расследования специалисты установили, что в Нидерландах было сломлено небольшое количество камер, расположенных непосредственно на маршрутах военной логистики.

В настоящее время владельцев этих устройств уже предупредили об угрозе, а соответствующие организации принимают необходимые меры для усиления кибербезопасности.

В разведке подчеркнули, что Нидерланды остаются одной из ключевых целей российских спецслужб из-за роли страны как важного логистического узла и ее активной военной поддержки Украины.

Расследование также показало, что большинство сломанных камер были плохо защищены. Они использовали стандартные пароли, работали на устаревшем программном обеспечении или вообще оставались с заводскими настройками.

Реклама

Как отмечают спецслужбы, чаще всего речь идет о недорогих китайских IP-камерах Hikvision и Dahua, а также о системах «умных» дверных звонков, которые владельцы устанавливают для охраны жилых домов или бизнеса.

При этом большинство пользователей даже не подозревают, что их устройства могли быть сломаны и использоваться российскими хакерами для слежки.

Ранее сообщалось, что российские хакеры похитили учетные данные сотрудников Министерства иностранных дел Великобритании и местных органов власти.

Мы ранее информировали, что спецслужбы РФ атаковали мессенджеры должностных лиц в Украине, Европе и США.

Реклама

Новости партнеров