Рулет из кабачков: топ-3 вкуснейших и легких рецептов, которые стоит приготовить этим летом

Как приготовить рулет из кабачков / © Credits

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Кабачки остаются одним из самых популярных сезонных овощей. Из них готовят запеканки, оладьи, крем-супы и закуски, однако особенно популярны рулеты из кабачков.

В материале ТСН.ua собрали три проверенных рецепта, которые украсят как семейный, так и праздничный стол.

Рулет из кабачков с сыром и зеленью

Этот вариант считается классическим. Начинка получается лёгкой, свежей и ароматной.

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Ингредиенты

Для лепешки:

2 средние кабачки;

3 яйца;

120 г твердого сыра;

4 ст. л. муки;

соль и черный перец;

укроп или петрушка.

Для начинки:

250 г сливочного сыра;

2 зубчика чеснока;

зелень;

2 ст. л. сметаны или греческий йогурт.

Как приготовить

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Кабачки натрите на большой терке, немного посолите и оставьте на 10–15 минут. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, натертый сыр, измельченную зелень, муку и специи. Перемешайте до однородности.

Противень застелите пергаментом, равномерно распределите массу слоем примерно 1 см и выпекайте 25–30 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

Для начинки смешайте сыр, сметану, измельченный чеснок и зелень. Немного охлажденную лепешку смажьте творожной массой, плотно заверните рулетом и поставьте в холодильник минимум на час. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.

Кабачковый рулет с курицей и сыром

Эта закуска получается более питательной и легко может стать полноценным ужином.

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Ингредиенты

Для основания:

2 молодые кабачки;

3 яйца;

100 г твердого сыра;

5 ст. л. муки;

соль, паприка.

Для начинки:

300 г отварного куриного филе;

150 г плавленого или сливочного сыра;

2 ст. л. майонеза или йогурта;

зелень.

Способ приготовления

Корж приготовьте так же, как в первом рецепте.

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Куриное филе мелко нашинкуйте или разберите на волокна. Добавьте сыр, зелень и соус, хорошо перемешайте.

Равномерно распределите начинку по кабачковой основе, аккуратно сформуйте рулет и оставьте его на 30–40 минут в холодильнике. После этого блюдо станет более плотным и легко нарезается.

Рулет из кабачков с грибами

Любителям насыщенного вкуса стоит попробовать вариант с шампиньонами.

Ингредиенты

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Для лепешки:

2 кабачки;

3 яйца;

100 г твердого сыра;

4 ст. л. муки;

специи.

Для начинки:

300 г шампиньонов;

1 луковица;

150 г сливочного сыра;

1 ст. л. сливочного масла;

свежая зелень.

Пошаговый рецепт

Шампиньоны нарежьте пластинками, обжарьте вместе с луком до испарения влаги. Остудите. Смешайте грибы со сливочным сыром и зеленью.

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На готовый кабачковый корж выложите начинку ровным слоем, сформуйте рулет и дайте ему настояться в холодильнике не менее часа.

Полезные советы

Чтобы рулет не разваливался, кабачки нужно очень хорошо отжать от сока. Именно лишняя влага чаще всего делает основу слишком мягкой. Не пересушивайте лепешку в духовке — она должна оставаться эластичной, иначе во время сворачивания могут появиться трещины. Перед нарезанием желательно охладить блюдо. Благодаря этому кусочки будут ровными, а начинка сохранит форму. Такую закуску можно готовить заранее. В холодильнике она хорошо сохраняется до двух суток, а вкус после охлаждения становится еще более внятным.

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