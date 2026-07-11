- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 3 мин
Рулет из кабачков: топ-3 вкуснейших и легких рецептов, которые стоит приготовить этим летом
Ищете вкусные блюда из кабачков? Предлагаем три проверенных рецепта.
Кабачки остаются одним из самых популярных сезонных овощей. Из них готовят запеканки, оладьи, крем-супы и закуски, однако особенно популярны рулеты из кабачков.
В материале ТСН.ua собрали три проверенных рецепта, которые украсят как семейный, так и праздничный стол.
Рулет из кабачков с сыром и зеленью
Этот вариант считается классическим. Начинка получается лёгкой, свежей и ароматной.
Ингредиенты
Для лепешки:
2 средние кабачки;
3 яйца;
120 г твердого сыра;
4 ст. л. муки;
соль и черный перец;
укроп или петрушка.
Для начинки:
250 г сливочного сыра;
2 зубчика чеснока;
зелень;
2 ст. л. сметаны или греческий йогурт.
Как приготовить
Кабачки натрите на большой терке, немного посолите и оставьте на 10–15 минут. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, натертый сыр, измельченную зелень, муку и специи. Перемешайте до однородности.
Противень застелите пергаментом, равномерно распределите массу слоем примерно 1 см и выпекайте 25–30 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.
Для начинки смешайте сыр, сметану, измельченный чеснок и зелень. Немного охлажденную лепешку смажьте творожной массой, плотно заверните рулетом и поставьте в холодильник минимум на час. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.
Кабачковый рулет с курицей и сыром
Эта закуска получается более питательной и легко может стать полноценным ужином.
Ингредиенты
Для основания:
2 молодые кабачки;
3 яйца;
100 г твердого сыра;
5 ст. л. муки;
соль, паприка.
Для начинки:
300 г отварного куриного филе;
150 г плавленого или сливочного сыра;
2 ст. л. майонеза или йогурта;
зелень.
Способ приготовления
Корж приготовьте так же, как в первом рецепте.
Куриное филе мелко нашинкуйте или разберите на волокна. Добавьте сыр, зелень и соус, хорошо перемешайте.
Равномерно распределите начинку по кабачковой основе, аккуратно сформуйте рулет и оставьте его на 30–40 минут в холодильнике. После этого блюдо станет более плотным и легко нарезается.
Рулет из кабачков с грибами
Любителям насыщенного вкуса стоит попробовать вариант с шампиньонами.
Ингредиенты
Для лепешки:
2 кабачки;
3 яйца;
100 г твердого сыра;
4 ст. л. муки;
специи.
Для начинки:
300 г шампиньонов;
1 луковица;
150 г сливочного сыра;
1 ст. л. сливочного масла;
свежая зелень.
Пошаговый рецепт
Шампиньоны нарежьте пластинками, обжарьте вместе с луком до испарения влаги. Остудите. Смешайте грибы со сливочным сыром и зеленью.
На готовый кабачковый корж выложите начинку ровным слоем, сформуйте рулет и дайте ему настояться в холодильнике не менее часа.
Полезные советы
Чтобы рулет не разваливался, кабачки нужно очень хорошо отжать от сока. Именно лишняя влага чаще всего делает основу слишком мягкой.
Не пересушивайте лепешку в духовке — она должна оставаться эластичной, иначе во время сворачивания могут появиться трещины.
Перед нарезанием желательно охладить блюдо. Благодаря этому кусочки будут ровными, а начинка сохранит форму.
Такую закуску можно готовить заранее. В холодильнике она хорошо сохраняется до двух суток, а вкус после охлаждения становится еще более внятным.