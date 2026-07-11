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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
82
Время на прочтение
3 мин

Рулет из кабачков: топ-3 вкуснейших и легких рецептов, которые стоит приготовить этим летом

Ищете вкусные блюда из кабачков? Предлагаем три проверенных рецепта.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как приготовить рулет из кабачков.

Как приготовить рулет из кабачков / © Credits

Кабачки остаются одним из самых популярных сезонных овощей. Из них готовят запеканки, оладьи, крем-супы и закуски, однако особенно популярны рулеты из кабачков.

В материале ТСН.ua собрали три проверенных рецепта, которые украсят как семейный, так и праздничный стол.

Рулет из кабачков с сыром и зеленью

Этот вариант считается классическим. Начинка получается лёгкой, свежей и ароматной.

Ингредиенты

Для лепешки:

  • 2 средние кабачки;

  • 3 яйца;

  • 120 г твердого сыра;

  • 4 ст. л. муки;

  • соль и черный перец;

  • укроп или петрушка.

Для начинки:

  • 250 г сливочного сыра;

  • 2 зубчика чеснока;

  • зелень;

  • 2 ст. л. сметаны или греческий йогурт.

Как приготовить

Кабачки натрите на большой терке, немного посолите и оставьте на 10–15 минут. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, натертый сыр, измельченную зелень, муку и специи. Перемешайте до однородности.

Противень застелите пергаментом, равномерно распределите массу слоем примерно 1 см и выпекайте 25–30 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

Для начинки смешайте сыр, сметану, измельченный чеснок и зелень. Немного охлажденную лепешку смажьте творожной массой, плотно заверните рулетом и поставьте в холодильник минимум на час. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.

Кабачковый рулет с курицей и сыром

Эта закуска получается более питательной и легко может стать полноценным ужином.

Ингредиенты

Для основания:

  • 2 молодые кабачки;

  • 3 яйца;

  • 100 г твердого сыра;

  • 5 ст. л. муки;

  • соль, паприка.

  • Для начинки:

  • 300 г отварного куриного филе;

  • 150 г плавленого или сливочного сыра;

  • 2 ст. л. майонеза или йогурта;

  • зелень.

Способ приготовления

Корж приготовьте так же, как в первом рецепте.

Куриное филе мелко нашинкуйте или разберите на волокна. Добавьте сыр, зелень и соус, хорошо перемешайте.

Равномерно распределите начинку по кабачковой основе, аккуратно сформуйте рулет и оставьте его на 30–40 минут в холодильнике. После этого блюдо станет более плотным и легко нарезается.

Рулет из кабачков с грибами

Любителям насыщенного вкуса стоит попробовать вариант с шампиньонами.

Ингредиенты

Для лепешки:

  • 2 кабачки;

  • 3 яйца;

  • 100 г твердого сыра;

  • 4 ст. л. муки;

  • специи.

Для начинки:

  • 300 г шампиньонов;

  • 1 луковица;

  • 150 г сливочного сыра;

  • 1 ст. л. сливочного масла;

  • свежая зелень.

Пошаговый рецепт

Шампиньоны нарежьте пластинками, обжарьте вместе с луком до испарения влаги. Остудите. Смешайте грибы со сливочным сыром и зеленью.

На готовый кабачковый корж выложите начинку ровным слоем, сформуйте рулет и дайте ему настояться в холодильнике не менее часа.

Полезные советы

  1. Чтобы рулет не разваливался, кабачки нужно очень хорошо отжать от сока. Именно лишняя влага чаще всего делает основу слишком мягкой.

  2. Не пересушивайте лепешку в духовке — она должна оставаться эластичной, иначе во время сворачивания могут появиться трещины.

  3. Перед нарезанием желательно охладить блюдо. Благодаря этому кусочки будут ровными, а начинка сохранит форму.

  4. Такую закуску можно готовить заранее. В холодильнике она хорошо сохраняется до двух суток, а вкус после охлаждения становится еще более внятным.

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Дата публикации
Количество просмотров
82
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