Вслед за циклоном Украину накроет опасная жара до +36: синоптики назвали точную дату нового потепления

Синоптики рассказали, когда в Украину вернётся жара / © Pixabay

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В ближайшие дни погода в Украине будет переменчивой и дождливой.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, со следующей недели в Украине станет теплее, однако готовиться к сильной жаре не стоит. По словам специалиста, в эти выходные следует ожидать дождей.

«11–12 июля ожидается много кратковременных дождей, однако они будут локальными, с возможностью солнечных прояснений. В субботу на юго-востоке, а в воскресенье в центре и на юге будет преобладать сухая погода», — прогнозирует Диденко.

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Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +20 до +25 градусов тепла, в южной части ожидается от +25 до +28 градусов выше нуля.

В то же время о возвращении жары сообщает и метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в период с 17 по 20 июля дневные показатели термометров будут подниматься до +28…+33 градусов тепла. Наибольшая жара ожидается в южных областях и на Донбассе, где воздух местами разогреется до +34…+36 градусов тепла. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +15…+22 градусов тепла.

Однако такая погода сохранится не везде. Уже 19 и 20 июля в западной, северо-западной и юго-западной частях страны погода ухудшится: там ожидаются грозовые ливни, которые местами будут сопровождаться градом и сильными порывами ветра. На остальной территории Украины существенных дождей не предвидится, а ветер останется умеренным.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют облачную погоду по стране 11 июля. Почти на всей территории Украины ночью пройдут кратковременные дожди, а в дневные часы количество осадков уменьшится — они будут носить локальный характер и пройдут только в Закарпатье, в южных и юго-восточных регионах, где местами возможны грозы.

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Воздушные потоки будут преимущественно юго-западными, и лишь в западной части страны ветер изменит направление на северо-западное, его скорость составит умеренные 5–10 м/с.

Ночная температура в большинстве областей будет колебаться в пределах +9…+14 градусов тепла, тогда как днем столбики термометров покажут +17…+22 градуса тепла, а в центре страны воздух прогреется чуть сильнее — до +25 градусов тепла. Гораздо теплее будет на юге и востоке Украины: там ночью ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля, а в разгар дня термометры покажут комфортные +23…+28 градусов тепла.

Погода в Украине 11 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в крупных городах Украины 11 июля.

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