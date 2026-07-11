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Астрологічний прогноз на 11 липня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.
Ці місячні доби мають такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день , коли потрібно підтримувати собі гарний настрій — лише так можна уникнути депресії.
Символ дня: Болото.
Стихія дня: Земля .
Щасливе число дня: 8 .
Щасливий колір дня: блакитний, волошковий, аметистовий.
Щасливі камені дня: хризопраз , жадеїт, жовтий нефрит.
За яку частину тіла відповідає: ноги , стегна.
Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому дуже важливо вчасно розпочати лікування.
Раціон на день: м’ясо слід замінити рибою, а ще краще — овочами та зеленню.
Стрижка дня: один із найвдаліших днів для стрижки.
Сьогоднішні дачні роботи: потрібно збирати овочі для тривалого зберігання, а фрукти — для сушіння.
Магія та містика дня: можна виготовляти захисні талісмани та обереги.
Денні сни: сни цієї ночі часто попереджають про можливу небезпеку — не варто їх ігнорувати.
Табу дня: слід уникнути будь-якого — навіть незначного — ризику.
Цитата дня: «Поспіх поганий уже тим, що забирає занадто багато часу» (Гілберт Честертон).
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