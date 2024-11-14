Медиков из боевых госпиталей переводят в штурмовики – депутат

Позже депутат добавил скриншоты переписки с украинцами, которые рассказали, что пехоту переводят не только медиков, но и артиллерию, ПВО и бойцов из Воздушных сил.

Специальных военных медиков переводят из госпиталей на боевые должности в пехоте.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Гончаренко возмутился, что людей, которые спасают жизнь нашим военным и делают сверхсложные операции, переводят в штурмовики.

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"То есть вы провалили полностью мобилизацию, делаете ее по методам "совка", вместо обученных людей, отправляете медицинских специалистов в пехоту. Зато у нас сидят люди с боевым опытом в ТЦК, которые перебирают бумажки. У нас до сих пор нет полугодовых контрактов для тех, кто хотел бы вернуться на определенный период в армию. И я уже молчу, что нет сроков службы вообще", – обратился нардеп к военно-политическому руководству.

Он подчеркнул, что медики – это не просто боевая единица, а первая линия помощи и шанс выживания для каждого военного.

Также депутат напомнил, что когда повестки стали приходить общественным активистам, общество было возмущено и встало на их защиту. Очевидно, он намекнул на инцидент с Сергеем Стерненко.

"С одной стороны, мы боремся за то, чтобы общественные активисты не уходили в армию, а с другой – направляем медиков на штурм. Это абсолютная несправедливость", – отметил Гончаренко.

Позже депутат добавил скриншоты переписки с украинцами, которые рассказали, что пехоту переводят не только медиков, но и артиллерию, ПВО и Воздушные силы.

Напомним, что общественный активист и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что его якобы объявили в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке. Он считает это местью за критику армейского руководства. По мнению Стерненко, повестку выписали "по прямому указанию" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. После этого Стерненко в Сухопутных войсках напомнили о конституционном долге.

В конфликт вмешался Офис президента. Впоследствии Александр Сырский провел встречу с украинскими волонтерами, включая Сергея Стерненко. На встрече присутствовал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Ранее в СМИ появилась информация, что нейрохирург мобилизован как стрелок и он погиб на фронте. О том, что боевых медиков массово переводят в пехоту, писала и нардепка Марьяна Безугла. То же самое сообщала и народная депутат Анна Скороход

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