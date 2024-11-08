Стерненко обвинил Сырского в том, что его объявил в розыск ТЦК

По словам активиста, о причастности Сырского он якобы узнал из своих источников в Генштабе ВСУ.

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко объяснил объявление его в розыск ТЦК из-за неявки по повестке "прямым указанием" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, главком якобы "обиделся за требования провести армейскую реформу".

Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале.

“Я знаю это точно, и когда именно и через кого он давал это указание. Сделал он это, кстати, только со второй попытки. Триггером стал стрим от 27 октября, где я прямо сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе, из-за неадекватной системы управления войсками”, — говорится в его сообщении.

О причастности Сырского, по словам активиста, он якобы узнал из своих источников в Генштабе ВСУ и был удивлен такой "мелочностью".

“Мне казалось, что главнокомандующий должен быть сейчас занят войной. Или хотя попыткой решить армейские проблемы — их очень много. Но оказалось, что главнокомандующий занят такой мелочной, глупой, пустой местью”, — заявил Стерненко.

Общественный активист также пояснил, что повестка из ТЦК поступила по его адресу в Одессе, по которому он давно не проживает. При этом он уверяет, что при обновлении данных указывал свой киевский адрес. По мнению Стерненко, такая ошибка была намеренной, чтобы он не получил повестку.

По словам активиста, в день объявления в розыск он находился в Министерстве обороны.

Стерненко также утверждает, что с ним никто не связывался по поводу объявления в розыск по телефону или по почте. О факте объявления в розыск он узнал из запрещенных в Украине изданий "Страна" и Russia Today. Первое из этих изданий даже опубликовало копию постановления Приморского ТЦК Одессы о наложении админштрафа.

"Александр Станиславович, попросите страну.юа выслать мне также копию этого постановления. Потому что российские агенты ее получили, а я до сих пор нет. Протокол да, но не постановление. И еще вопрос: вы сознательно предоставили вражеской агентуре документы с моим фактическим адресом проживания или просто натупили? Потому что россияне меня хотят убить за обеспечение войска 115 к+ дронов. И такие действия ставят под угрозу мою жизнь”, — обратился активист и волонтер к главкому ВСУ.

Напомним, в Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали заявления активиста и волонтера Сергея Стерненко о его нахождении в розыске. Там заявили, что волонтер уже посетил ТЦК, где уплатил штраф за нарушение правил военного учета.

Ряженые рэкетиры в форме ТЦК и полиции выбивали деньги из мужчин и избивали их!

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