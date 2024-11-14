Чому потрібно пити багато води: основні причини

Більшість експертів сходяться на тому, що нам не потрібно води більше, ніж просить наш організм.

Апетит до води підігрівається неофіційним правилом: випивати вісім склянок (близько двох літрів) на день, без урахування інших напоїв.

Чому потрібно пити воду - у матеріалі ТСН.ua.

Правило про вживання 2 літрів води на день не підкріплене науковими дослідженнями - ні в британських, ні в загальноєвропейських офіційних рекомендаціях не йдеться про те, що ми маємо пити так багато.

Згідно з останніми дослідженнями, вісім склянок води на день – це більше, ніж потрібно нашому організму. Тепер науковці радять пити щодня 1,5-1,8 літра.

Насправді ж точна денна норма води у кожної людини своя. Наприклад, більше води потребують ті, що живуть у спекотному й вологому кліматі, на високогір'ї, а також спортсмени, вагітні жінки й мами, що годують грудьми.

Однак дослідження підтвердили, що правильне вживання рідини також може уповільнити старіння й допомогти уникнути хронічних захворювань, як-от хвороб серця та легенів.

Вода сприяє виведенню токсинів і очищенню організму, необхідна для нормальної терморегуляції. Тому багато пити є першою рекомендацією під час застуди або ГРВІ.

Склянка чистої води може допомогти під час головного болю. Адже частою причиною болю в голові виступає банальне зневоднення. Крім того, вода знімає стрес і допомагає позбутися тривожного стану.

Пити воду потрібно часто і маленькими ковтками. Таке споживання сприяє зниженню ваги, адже дуже часто за почуттям голоду ховається спрага і зневоднення. Коли зголодніли, замість звичайного перекусу випийте склянку води. Якщо голод не повернеться протягом півгодини, то вашому організму потрібна рідина, а не їжа.

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