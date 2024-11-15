На Одещині водій трактора не помітив, що розчавив дитину

Зловмисник сів за кермо у нетверезому стані.

На узбіччі дороги в селі Заможне Новоборисівської громади було виявлено тіло місцевого підлітка без ознак життя.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що 15-річного хлопця збив трактором 45-річний житель сусіднього села.

Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він був нетверезий. Чоловік пояснив, що їхав від брата, у якого випив, і не помітив, що збив людину.

Тіло хлопця доправлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Транспортний засіб у правопорушника вилучено.

Нагадаємо, на Одещині трапилася смертельна ДТП. Винуватець отримав 8 років ув'язнення.

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