На місяць по 4500 грн: українцям готують нову соцдопомогу

Отримати "базову соціальну допомогу" зможуть найуразливіші категорії українців.
Деякі категорії українців, зокрема і пенсіонери, можуть отримати "базову соціальну допомогу", розмір якої варіюється залежно від того, до якої групи належить особа.
Про це йдеться у постанові Кабміну.
"Метою нової ініціативи є надання додаткової фінансової підтримки тим, хто її найбільше потребує в умовах економічних викликів", — йдеться у матеріалі.
Згідно з проєктом постанови, додаткові виплати будуть доступні для наступних категорій громадян:
- малозабезпечені родини
- багатодітні сім'ї
- одинокі матері
- внутрішньо переміщені особи (переселенці)
- особи з інвалідністю
- родини, які отримують тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або їх місцеперебування невідоме
- громадяни, які не мають права на пенсію
Розподіл допомоги відбуватиметься за таким принципом:
- 100% базової величини (4 500 грн) буде надано першому члену родини, який є уповноваженим отримувачем
- 70% від базової величини виплачуватиметься кожному наступному члену родини
Нагадаємо, під час війни українці можуть отримати різні види фінансової допомоги. ТСН.ua підготував перелік усіх грошових виплат.
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