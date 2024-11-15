На місяць по 4500 грн: українцям готують нову соцдопомогу

Деякі категорії українців, зокрема і пенсіонери, можуть отримати "базову соціальну допомогу", розмір якої варіюється залежно від того, до якої групи належить особа.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

"Метою нової ініціативи є надання додаткової фінансової підтримки тим, хто її найбільше потребує в умовах економічних викликів", — йдеться у матеріалі.

Згідно з проєктом постанови, додаткові виплати будуть доступні для наступних категорій громадян:

малозабезпечені родини

багатодітні сім'ї

одинокі матері

внутрішньо переміщені особи (переселенці)

особи з інвалідністю

родини, які отримують тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або їх місцеперебування невідоме

громадяни, які не мають права на пенсію

Розподіл допомоги відбуватиметься за таким принципом:

100% базової величини (4 500 грн) буде надано першому члену родини, який є уповноваженим отримувачем

70% від базової величини виплачуватиметься кожному наступному члену родини

Нагадаємо, під час війни українці можуть отримати різні види фінансової допомоги. ТСН.ua підготував перелік усіх грошових виплат.

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