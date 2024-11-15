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На місяць по 4500 грн: українцям готують нову соцдопомогу

На місяць по 4500 грн: українцям готують нову соцдопомогу

Деякі українці отримають фінансову допомогу / Фото: УНІАН

Отримати "базову соціальну допомогу" зможуть найуразливіші категорії українців.

Деякі категорії українців, зокрема і пенсіонери, можуть отримати "базову соціальну допомогу", розмір якої варіюється залежно від того, до якої групи належить особа. 

Про це йдеться у постанові Кабміну.

"Метою нової ініціативи є надання додаткової фінансової підтримки тим, хто її найбільше потребує в умовах економічних викликів", — йдеться у матеріалі.

Згідно з проєктом постанови, додаткові виплати будуть доступні для наступних категорій громадян:

  • малозабезпечені родини
  • багатодітні сім'ї
  • одинокі матері
  • внутрішньо переміщені особи (переселенці)
  • особи з інвалідністю
  • родини, які отримують тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або їх місцеперебування невідоме
  • громадяни, які не мають права на пенсію

Розподіл допомоги відбуватиметься за таким принципом:

  • 100% базової величини (4 500 грн) буде надано першому члену родини, який є уповноваженим отримувачем
  • 70% від базової величини виплачуватиметься кожному наступному члену родини

Нагадаємо, під час війни українці можуть отримати різні види фінансової допомоги. ТСН.ua підготував перелік усіх грошових виплат.

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