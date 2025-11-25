Тарас Тополя вперше за тривалий час показав свою маму-красуню: родина приготувала страви дитинства

Тарас Тополя з мамою

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя здійснив рідкісний публічний вихід зі своєю мамою Лесею Василівною.

У такій компанії виконавець завітав на кулінарне шоу «Смак дитинства». Спершу Тарас поділився, що його дитинство асоціюється з їжею та розвагами, які закінчувалися не завжди позитивно. Його слова підтвердила і мама.

«На смак дитинство… Точно була кров, збиті коліна й лікті. У моєму дитинстві були вже газовані напої, страви мами української кухні. Минуло дитинство у Києві, де я й народився. Влітку приїжджав до бабусі до Вінницької області», — пригадав Тарас.

Тарас Тополя і його мама / © скриншот з відео

Своєю чергою мама зірки взялася відтворювати ті самі страви з дитинства зіркового сина. Леся Василівна приготувала вертуту, печеню, печиво на пиві під назвою «хрустики» та вареники з картоплею та грибами, які у зірки вдома називають «паровими полтавськими». І все це за особливими рецептами, які сягають дитинства Тараса, часів 90-х.

«Оскільки я родом з Наддністров’я, то це була мамалига, бігуси, вертути. І один з особливостей столу нашої місцевості — це сир солоний. І відповідно Тарас теж звик до цього», — поділилася Леся Василівна.

Страви мами Тараса Тополі / © скриншот з відео

Страви мами Тараса Тополі / © скриншот з відео

Водночас співак зізнався, що зібрати всю родину за одним великим столом вдається доволі рідко. Все через відстань, яка розділяє їхню родину. Тим не менш, коли випадає така нагода, вони завжди нею користаються.

«Враховуючи те, що родина у нас по всьому світу розкидана, то не так часто, як хотілося б. Але я скажу так, коли є можливість обрати зайнятися чимось іншим або зібратися за родинним столом, то ми обираємо друге. На жаль, це неможливо зробити за одним столом. Як правило, це на одному або на іншому континенті. І ці страви там є», — зазначив Тополя.

