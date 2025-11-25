Чи закінчиться війна до кінця 2025 року: тарологиня шокувала передбаченням

Війна в Україні / © Associated Press

Тарологиня Відаюча Ма зробила передбачення про закінчення війни в Україні. Вона наголосила, що поки не бачить такої події.

Про це вона сказала на ютуб-каналі «Мій світ».

«Будуть перемовини з якось важливою особою, це не Трамп, це інша важлива особа. До нового року будуть нові якісь альтернативи внесені. Я не можу сказати, що я до нового року побачила це закінчення (війни — ред.), — сказала Відаюча Ма.

Тарологиня додала, що цією важливою особою ймовірно буде впливова жінка.

Вона наголосила, що 2026 року продовжаться «торги» за Україну. Відаюча Ма вважає, що Україні краще відмовитися від цього і тягнути час.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.