Продюсер Полякової розкритикував учасників нацвідбору на "Євробачення": "Це фіаско"

Михайло Ясинський / © facebook.com/mikeyasinskiy

Продюсер української співачки Олі Полякової – Михайло Ясинський – розкритикував учасників Національного відбору на "Євробачення-2026".

Днями "Суспільне" розкрило імена артистів, 10 з яких боротимуться за право представляти Україну на міжнародному конкурсі. Що цікаво, до лонглиста потрапили музиканти, двоє з яких вже брали участь у самому "Євробаченні", а деякі з них – у нацвідборі. Олі Полякової, яка теж подавала заявку і вимагала зміни правил, серед учасників немає.

Михайло Ясинський у своєму Instagram говорить, що його обурив список претендентів на участь у "Євробаченні". Мовляв, серед кандидатів одні й ті ж імена. Тим часом, на його думку, на міжнародний конкурс мають їхати нові обличчя.

Михайло Ясинський

"Очевидно, що це криза проєкту, який позиціонує себе, як майданчик для творчої молоді. Очевидно, що це не так, якщо беруть участь одні й ті ж самі виконавці роками і які складно назвати новими ім'ям. Бо не хочеться думати, що це криза музичної індустрії України. Особливо в той час, коли українські артисти збирають по декілька "Палаців спорту" та випускають пісні, які за тиждень стають хітами", - обурився Ясинський.

Також продюсер Олі Полякової дорікнув, що на нацвідбір витрачається чимала сума коштів, а саме понад 10 мільйонів гривень. Михайло Ясинський вважає, що ці кошти доречніше було б витрати на ЗСУ.

"Нагадаємо, що вартість проведення відбору понад 10 млн гривень. Я міг би порахувати це в дронах або автівках, але думаю що ви й самі вмієте рахувати", - зазначив Ясинський.

Допис Михайла Ясинського

Окрім того, висловився він й про зміни правил нацвідбору, чого цьогоріч робити не стали. Продюсер вважає, що це лише питання часу, і "Суспільному" нібито доведеться на це піти.

"Щодо правил, які не дозволяють низці виконавців брати участь у відборі і які незабаром будуть змінені, то це питання часу і зусиль, про які я повідомлю окремо", - додав Ясинський.

Зазначимо, цьогоріч Оля Полякова намагалась потрапити на нацвідбір. Проте співачка не може взяти участь у конкурсі, оскільки виступала в Росії після 2014 року. За правилами нацвідбору, артисти, які це робили, не допускаються. Оля Полякова вимагала скасувати цей пункт та навіть погрожувала судом. Та "Суспільне" не стало цього робити, оскільки, за словами мовника, після початку Національного відбору, заборонено змінювати правила.

Нагадаємо, нещодавно Melovin заявив, що пройшов до лонглиста нацвідбору, про що його повідомила продюсерка конкурсу Джамала. Проте артист відмовився від участі.