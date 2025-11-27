Радіодиктант-2025: названо переможців та найпоширенішу помилку

Загалом на перевірку надійшло понад 11 200 текстів, більшість з них електронною поштою / © pixabay.com

Сьогодні, 27 листопада, організатори Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності оголосили імена людей, які написали диктант без помилок.

Оголошення відбулося в ефірі «Українського радіо», пише «Суспільне».

Так, без помилок цьогорічний диктант, який називався» Треба жити!» Євгенії Кузнецової, написали аж шестеро осіб.

Серед них:

Голошивець Аліна

Данилюк Альона

Семенов Євгеній

Сидорук Ольга

Шура Галина

Щербина Дмитро

Одну помилку у тексті допустило 11 людей.

Як зазначила кандидатка філологічних наук і очільниця коміїсії з перевірки радіодиктанту Олена Масалітіна, цьогоріч найпоширінішою помилкою стало неправильне вживання розділових знаків, а найважчим слово стало «інтерсіті». Більшість написали це слово з великої літери, проте, комісія не рахувала це за помилку. Також у декого складнощі виникли із написанням «пес Патрон».

Цьогоріч на перевірку надійшло понад 11 200 текстів.

Нагадаємо, 27 жовтня, всі охочі українці написали радіодиктант. Традиція, зазначимо, існує від 2000 року. Авторкою радіодиктанту національної єдності 2025 року стала українська письменниця, перекладачка, асоційована дослідниця Київської школи економіки Євгенія Кузнєцова. Текст для диктанту читала акторка Наталія Сумська.

Після того, як радіодиктант відбувся чимало українців обурилися. Більше про це читайте у новині.