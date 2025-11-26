Таємний котячий "банк": пара викрила, куди тижнями зникали їхні гроші (відео)

Гроші / © Getty Images

Пара зіткнулася з дивною проблемою: готівка, яку хлопець залишав на тумбочці, постійно зникала. Коли гроші зникли знову, вони вирішили простежити за поведінкою свого кота — і саме так розкрили несподівану «схему».

У TikTok з’явилося відео, що зібрало понад 6,2 млн переглядів. На кадрах хлопець обшукує котячий тунель і щоразу витягає з нього купюри. У цей час кіт, на ім’я Містер Гані, спостерігає за «операцією» з виразом абсолютної невинності. У підписі господарі назвали його «котячим грабіжником».

За словами власниці Кейтлін, їй знадобилося кілька тижнів, щоб зрозуміти, куди зникає готівка. Вона припустила, що Містер Гані просто скидав гроші з тумбочки просто у свій будиночок, який стояв поруч. Раніше кіт уже намагався викрасти інші речі — наприклад, залізти до схованки з котячою м’ятою.

Користувачі TikTok миттєво «виправдали» кота, жартуючи про незаконний обшук та відсутність «ордера». Інші писали, що тварина просто «знайшла гроші» або взяла їх «як оплату за печиво».

Фахівці пояснюють: така поведінка — не рідкість. Коти іноді крадуть дрібні предмети через мисливський інстинкт, нудьгу або бажання привернути увагу. Подібні дії дають їм розумову стимуляцію та допомагають знімати стрес.

Щоб зменшити такі вияви, радять більше грати з улюбленцем, частіше змінювати іграшки та прибирати дрібні речі подалі. Також варто консультуватися з ветеринаром, адже раптові зміни в поведінці можуть бути пов’язані зі станом здоров’я тварини.

Нагадаємо, через десять років після зникнення кішка повернулася до родини завдяки мікрочипу, який зчитали у притулку. Відео зустрічі швидко поширилося Мережею.