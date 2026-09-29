Зірка ПСЖ назвав Україну однією з найсильніших збірних Європи після нічиєї в Лізі націй

Хвіча Кварацхелія / © Associated Press

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Вінгер французького ПСЖ та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія назвав збірну України однією з найсильніших у Європі після нічиєї в матчі другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

"Збірна України дуже сильна. У нас були моменти, які потрібно було реалізовувати. Звичайно, краще було б перемогти, але я позитивно оцінюю гру.

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Україна — одна з найсильніших збірних Європи, і я позитивно оцінюю гру. Звичайно, краще було б перемогти. У нас був момент, який потрібно було використати, але ми не змогли цього зробити", — наводить слова лідера грузинської збірної crystalsport.ge.

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Матч Грузія — Україна відбувся 28 вересня на стадіоні "Динамо Арена" імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі та завершився з рахунком 0:0.

В іншому матчі 2-го туру цього квартету Північна Ірландія та Угорщина також розійшлися нічиєю (0:0).

Після двох турів Північна Ірландія та Україна очолюють цю групу, набравши по 4 очки. Угорщина та Грузія мають у своєму активі по одному балу.

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч з Північною Ірландією, а Угорщина прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 2 жовтня.

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Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що Мальдера прокоментував нічию збірної України з Грузією в Лізі націй.

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