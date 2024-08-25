Астрологічний прогноз на 25 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для отримання та засвоєння важливої інформації, тому необхідно звертати увагу на факти, які стануть відомі в цей час.

Символ дня: папірус.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: синя яшма, синій нефрит, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: криж, хребет.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай тяжкі та тривалі, тому дуже важливо вчасно розпочати лікування.

Харчування дня: відмовлятися від їжі небажано – без навантаження шлунок може почати "їсти" себе зсередини.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди, фрукти та ягоди з дерев і чагарників.

Магія і містика дня: ворожіння дасть відповідь лише на питання щодо матеріального добробуту.

Сни дня: сни цієї ночі часто виявляються пророчими, особливо кольорові.

Табу дня: не можна займатися силовими видами спорту і піднімати важкі предмети – це може спричинити травми.

Цитата дня: "Якщо ви робите щось прекрасне й піднесене, а цього ніхто не помічає – не засмучуйтеся: схід сонця – найпрекрасніше видовище на світі, але більшість людей у цей час ще сплять" (Джон Леннон).

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