Астрологический прогноз на 25 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для получения и усвоения важной информации, поэтому необходимо обращать пристальное внимание на факты, которые станут известны в это время.

Символ дня: Папирус.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: синяя яшма, голубой нефрит, янтарь.

За какую часть тела отвечает: крестец, позвоночник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, тяжелы и длятся долго, поэтому очень важно вовремя приступить к лечению.

Питание дня: отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать «есть» себя изнутри.

Стрижка дня: не самый благоприятный день для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды, фрукты и ягоды с деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: гадание даст ответ только на вопросы о материальном благополучии.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются пророческими, особенно цветные.

Табу дня: нельзя заниматься силовыми видами спорта и поднимать тяжести – это может стать причиной травм.

Цитата дня: «Если вы делаете что-то прекрасное и возвышенное, а этого никто не замечает – не расстраивайтесь: восход солнца – самое прекрасное зрелище на свете, но большинство людей в это время еще спит» (Джон Леннон).

Читайте также: