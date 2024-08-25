Астрологический прогноз на 25 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для получения и усвоения важной информации, поэтому необходимо обращать пристальное внимание на факты, которые станут известны в это время.
Символ дня: Папирус.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: синяя яшма, голубой нефрит, янтарь.
За какую часть тела отвечает: крестец, позвоночник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, тяжелы и длятся долго, поэтому очень важно вовремя приступить к лечению.
Питание дня: отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать «есть» себя изнутри.
Стрижка дня: не самый благоприятный день для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды, фрукты и ягоды с деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: гадание даст ответ только на вопросы о материальном благополучии.
Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются пророческими, особенно цветные.
Табу дня: нельзя заниматься силовыми видами спорта и поднимать тяжести – это может стать причиной травм.
Цитата дня: «Если вы делаете что-то прекрасное и возвышенное, а этого никто не замечает – не расстраивайтесь: восход солнца – самое прекрасное зрелище на свете, но большинство людей в это время еще спит» (Джон Леннон).
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