В Харькове ночью раздался мощный взрыв — Терехов

Власти призывают горожан находиться в безопасных местах.
В ночь на 25 августа в Харькове раздался мощный взрыв.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
"В Харькове был слышен мощный взрыв. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.
Также данную информацию подтвердил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"Харьков и район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", — заявил глава ОВА.
Перед взрывами Воздушные силы сообщили о скоростной цели в Харьковской области, которая двигалась в юго-западном направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах раздались взрывы.
Кроме того, мы также информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.
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