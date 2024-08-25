В Харькове ночью раздался мощный взрыв — Терехов

В ночь на 25 августа в Харькове раздался мощный взрыв.

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Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

"В Харькове был слышен мощный взрыв. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.

Также данную информацию подтвердил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Харьков и район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", — заявил глава ОВА.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили о скоростной цели в Харьковской области, которая двигалась в юго-западном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах раздались взрывы.

Кроме того, мы также информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

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