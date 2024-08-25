У Харкові вночі пролунав потужний вибух — Терехов

В ніч проти 25 серпня у Харкові пролунав потужний вибух.

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Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

"У Харкові було чутно потужний вибух. Будьте обережні", - йдеться у повідомленні.

Також дану інформацію підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Харків та район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів", - заявив голова ОВА.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Харківщини, яка рухалась у південно-західному напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах пролунали вибухи.

Крім того, ми також інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

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