У Харкові вночі пролунав потужний вибух — Терехов

Влада закликає містян перебувати у безпечних місцях.
В ніч проти 25 серпня у Харкові пролунав потужний вибух.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
"У Харкові було чутно потужний вибух. Будьте обережні", - йдеться у повідомленні.
Також дану інформацію підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Харків та район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів", - заявив голова ОВА.
Перед вибухами Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Харківщини, яка рухалась у південно-західному напрямку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах пролунали вибухи.
Крім того, ми також інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.
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