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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 25 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що група БпЛА рухається в акваторії Чорного моря в сторону південних регіонів України.

"Група шахедів в акваторії Чорного моря рухається курсом на північ!" - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали заявили, що  наразі зафіксовано рух від трьох до шести безпілотників, які рухаються в сторону Одещини та Миколаївщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт пояснив, чому "Шахеди" намотують хаотичні кола Україною.

Крім того, ми також інформували, що дрони атакували Київську область.

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