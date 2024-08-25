Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 25 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що група БпЛА рухається в акваторії Чорного моря в сторону південних регіонів України.

"Група шахедів в акваторії Чорного моря рухається курсом на північ!" - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали заявили, що наразі зафіксовано рух від трьох до шести безпілотників, які рухаються в сторону Одещини та Миколаївщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт пояснив, чому "Шахеди" намотують хаотичні кола Україною.

Крім того, ми також інформували, що дрони атакували Київську область.

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