Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 25 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що група БпЛА рухається в акваторії Чорного моря в сторону південних регіонів України.
"Група шахедів в акваторії Чорного моря рухається курсом на північ!" - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали заявили, що наразі зафіксовано рух від трьох до шести безпілотників, які рухаються в сторону Одещини та Миколаївщини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт пояснив, чому "Шахеди" намотують хаотичні кола Україною.
Крім того, ми також інформували, що дрони атакували Київську область.
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