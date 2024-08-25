Країни Заходу власноруч виростили сучасний путінський режим — Ющенко

Країни Європи "заливали" Росію грошима за енергоресурси, що призвело до шизофренії диктатора Путіна.

Країни Заходу, які продовжували скуповувати російські енергоресурси після того, як Путін встановив диктаторський режим, винні у тому, що Росія нападала на Україну та веде агресивну політику.

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Таку думку в етері Еспресо висловив колишній президент України Віктор Ющенко.

Він заявив, що Європа бездумно платила путінському режиму мільярди доларів, порушуючи усі норми щодо енергетичних квот на регіональному ринку.

"Якщо подумати й дати відповідь по совісті, Путіна, такого, як сьогодні знає світ, насправді виховала західна політика. Путінізація, яку прийняла Європа, — це продукт останніх 15 - 17 років, коли європейські країни бездумно платили Путіну мільярд доларів на добу, порушуючи усі прийняті національні та європейські норми щодо енергетичних квот на регіональному ринку", - зазначив Ющенко.

Він заявив, що саме великі гроші від Європи перетворили Путіна на шизофреніка.

"Один мільярд на добу — це, звичайно, те, що привело Путіна до шизофренії, нерозсудливості, втрати останніх частин розуму. По суті на світ з’являється версія фашизму 21-го сторіччя. Це те, що відбулося на наших очах. А з іншого боку — той подвиг, який робить сьогодні наша нація", - додав політик.

Крім того, Ющенко заявив, що. Не вважає російського диктатора розумною людиною.

"Я думаю, що він дурна людина. Розумна людина не може так вчиняти у цих обставинах, до яких він довів країну. Я думаю, що за 25 років він породив найнеуспішніший проєкт для Росії — як знищити цю країну", - наголосив Ющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський назвав два способи змусити Путіна закінчити війну.

Крім того, ми також інформували, що операція ЗСУ у Курській області радикально вплинула на рейтинг Путіна.

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