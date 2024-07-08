США бояться вводити нові санкції проти РФ через вибори - NYT

Нові санкції можуть негативно вплинути на передвиборчу кампанію Джо Байдена.
Сполучені Штати побоюються вводити нові санкції проти РФ за використання нафтових танкерів для обходу попередніх обмежень. У Білому домі вважають, що це призведе до зростання цін на нафту, що може негативно вплинути на передвиборчу кампанію Джо Байдена.
Про це пише видання The New York Times.
Журналісти пишуть, що в американському казначействі пропонують кілька кроків, які повинні зашкодити використанню застарілих нафтових танкерів, які допомагають доставляти російську нафту покупцям у всьому світі всупереч західним санкціям.
Ці зусилля мали бути направлені на покарання Росії, але вони зайшли у глухий кут через побоювання у Білому домі.
"У той час як офіційні особи в казначействі хочуть вивести російські танкери з ладу, економічні радники в Білому домі стурбовані тим, що це спричинить ризик зростання цін на нафту цього літа і підвищення цін на бензин у США, що може зашкодити передвиборній кампанії Байдена. ", - наголошується у статті.
Джерела видання повідомляють, що заходи казначейства можуть вплинути на нафтовий ринок, тому їх навряд будуть реалізовувати вже закінчення виборчої кампанії у США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдепі переконані, що посилення санкцій дієвіші за визнання РФ спонсором тероризму.
Крім того, ми раніше інформували, що команду Байдена звинуватили у підготовці питань для інтервʼю.
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