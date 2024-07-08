США бояться вводити нові санкції проти РФ через вибори - NYT

Сполучені Штати побоюються вводити нові санкції проти РФ за використання нафтових танкерів для обходу попередніх обмежень. У Білому домі вважають, що це призведе до зростання цін на нафту, що може негативно вплинути на передвиборчу кампанію Джо Байдена.

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Про це пише видання The New York Times.

Журналісти пишуть, що в американському казначействі пропонують кілька кроків, які повинні зашкодити використанню застарілих нафтових танкерів, які допомагають доставляти російську нафту покупцям у всьому світі всупереч західним санкціям.

Ці зусилля мали бути направлені на покарання Росії, але вони зайшли у глухий кут через побоювання у Білому домі.

"У той час як офіційні особи в казначействі хочуть вивести російські танкери з ладу, економічні радники в Білому домі стурбовані тим, що це спричинить ризик зростання цін на нафту цього літа і підвищення цін на бензин у США, що може зашкодити передвиборній кампанії Байдена. ", - наголошується у статті.

Джерела видання повідомляють, що заходи казначейства можуть вплинути на нафтовий ринок, тому їх навряд будуть реалізовувати вже закінчення виборчої кампанії у США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдепі переконані, що посилення санкцій дієвіші за визнання РФ спонсором тероризму.

Крім того, ми раніше інформували, що команду Байдена звинуватили у підготовці питань для інтервʼю.

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