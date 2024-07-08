У Сумах пролунав вибух

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.
В районі міста Суми пізно ввечері, 7 липня, пролунав вибух.
Про це йдеться у повідомленні Суспільне.Суми.
Повідомляється, що вибух було точно у місті приблизно о 23:28.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.
Також незадовго до вибуху Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль в сторону Полтавської області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Павлограді вночі пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що на Полтавщині пролунала серія вибухів.
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