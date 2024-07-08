У Сумах пролунав вибух

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

В районі міста Суми пізно ввечері, 7 липня, пролунав вибух.

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Про це йдеться у повідомленні Суспільне.Суми.

Повідомляється, що вибух було точно у місті приблизно о 23:28.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.

Також незадовго до вибуху Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль в сторону Полтавської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Павлограді вночі пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що на Полтавщині пролунала серія вибухів.

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