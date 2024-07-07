Зафіксовано зліт 4 бортів Ту-95: коли можливий обстріл

Пізнього вечора 7 липня злетіли бомбардувальники Ту-95МС. Борти підійнялися в небо з аеропорту "Оленья”.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Орієнтовний час виходу на пускові рубежі — після 01:30.

Запуск ракет Х-101 та їхнє входження у повітряний простір України можливе близько 03:30 по 04:30.

“Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!”, — зазначили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, у суботу зранку, 6 липня, Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Попереджали про ракетну небезпеку.

Читайте також: