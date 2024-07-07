У Луцьку кинули гранату в людей: що відомо

Обставини встановлюють правоохоронці.
У Луцьку з авто кинули у людей гранату. Вона здетонувала, вибух почули місцеві жителі. На жаль, є потерпілі.
Про це повідомляє місцевий телеграм-канал.
Деталі
Як повідомили у поліції, повідомлення про вибух на вул. Ковельській в Луцьку надійшло близько 20:50 години.
Внаслідок інциденту є постраждалі, їхня кількість встановлюється. Чоловіка, який, ймовірно, причетний до інциденту, поліцейські вже затримали.
“Всі деталі — згодом. На місці працюють поліцейські та медики”, — підсумували у поліції.
Нагадаємо, у Києві чоловік вночі підірвав гранату. Пошкоджено чимало автомобілів.
Читайте також: