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У Луцьку кинули гранату в людей: що відомо

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У Луцьку кинули гранату в людей: що відомо

У Луцьку підірвали гранату

Обставини встановлюють правоохоронці.

У Луцьку з авто кинули у людей гранату. Вона здетонувала, вибух почули місцеві жителі. На жаль, є потерпілі.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал.

Невідомі кинули гранату в людей у Луцьку

Невідомі кинули гранату в людей у Луцьку

Деталі

Як повідомили у поліції, повідомлення про вибух на вул. Ковельській в Луцьку надійшло близько 20:50 години. 

Внаслідок інциденту є постраждалі, їхня кількість встановлюється. Чоловіка, який, ймовірно, причетний до інциденту, поліцейські вже затримали.

“Всі деталі — згодом. На місці працюють поліцейські та медики”, — підсумували у поліції.

Нагадаємо, у Києві чоловік вночі підірвав гранату. Пошкоджено чимало автомобілів.

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