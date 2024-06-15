По всій України оголошена тривога через стратегічну авіацію РФ

По всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт у Росії літаків Міг-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)" - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про зліт у РФ стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині.

Крім того, ми раніше інформували, що куди РФ запустила ракету "Кинджал" і чи досягла вона цілі.

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