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По всій України оголошена тривога через стратегічну авіацію РФ

По всій України оголошена тривога через стратегічну авіацію РФ

Повітряна тривога / Фото: alerts.in.ua

Російські стратегічні бомбардувальники здійснили пуски ракет над Саратовською областю.

По всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт у Росії літаків Міг-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)" - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про зліт у РФ стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині.

Крім того, ми раніше інформували, що куди РФ запустила ракету "Кинджал" і чи досягла вона цілі.

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